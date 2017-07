Mait Käbin: nägime, et suurte küsimärkidega jätkates pole see jätkusuutlik

Kuigi Pärnu Sadama meeskond tegi klubi ajaloo parima hooaja, võites karikavõistlustel pronksi ja lõpetades meistriliigas neljanda kohaga, siis toetajaid juurde ei tulnud ning klubi juhatus otsustas järgmisel hooajal meistriliigas enam mitte jätkata.

"Olukord on täiesti kontrolli all, mis puudutab võlgnevusi mõne mängija ees. Kindlasti pole me riigi ees maksekohuslased ja tänaseks pole mingeid võlgu ka alaliidu ees. Aga me väga selgelt nägime, et niimoodi edasi jätkates, suurte küsimärkidega ja lootes poolel teel hobuseid juurde leida, siis see pole jätkusuutlik," selgitas Pärnu klubi juht Mait Käbin.

Käbin kinnitas, et meeskonna mängijatel ja taustajõududel kehtivaid lepinguid õhus pole ning tervikuna ei maksa kõike mustades toonides näha, sest tõhus ja motiveeritud töö klubis järelkasvuga jätkub.

"Meil käib töö kindlasti edasi. Meil on mitmed tublid noortetreenerid, kes teevad igapäevaselt tööd. Mitmed toetajad, kes meie klubi on aastaid toetanud, loodetavasti jätkavad seda. Aeg näitab, millal me tagasi pääseme. Kui aeg on küps, siis oma õpilaste najal teha come back... miks mitte," lõpetas Käbin.