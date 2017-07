Tartu Tammeka noored osalesid Ungaris toimunud turniiril

“Poiste U-17 ja U-16 turniiride tase oli väga ühtlane ja iga mäng oli väljakutse. Lisaks oli poistele suureks katsumuseks mängida sellises kuumuses – mõnel päeval oli temperatuur väljas lausa +39 kraadi. Hea meel on, et poisid said mängida näiteks Tšehhi, Itaalia ja Poola noorte vastu,” rääkis Koser klubi kodulehele.

“U-12 vanuseklassis osales kokku 19 võistkonda. Alagrupis oli meil kolm mängu, kus suutsime poolakad alistada, kuid pidime tunnistama kahe Ungari võistkonna paremust. Kindlasti oli poistele harjumatu igapäevaselt 30+ kraadise kuumuse käes mängimine. Pääsesime ka kohamängudele, kust 1/8 finaalis alistasime serblased, kuid veerandfinaalis kaotasime 0:4 ukrainlastele,” võttis turniiri kokku Timo Teniste.

“Muus osas oli tegemist väga ägeda kogemuse ja turniiriga. Saime tugevaid mänge ja poisid nägid, millist jalgpalli teistes riikides mängitakse.”