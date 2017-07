Pärnu korvpallimeeskond loobub meistriliigas mängimisest

Viimastel aastatel on Pärnu klubi eelarvega olnud pidevalt pingeline seis, kuid algava hooaja eel on ebakindlus nii suur, et klubi juhatus ei pidanud mõistlikuks Eesti kõrgeimas liigas jätkata, kirjutab Pärnu Postimees.

"Meie sportlik ambitsioon pärast lõppenud hooaega oli jätkata vähemalt samaväärselt kui mullu. Aga medali eelarve on vähemalt kolm korda suurem kui meie eelarve," selgitas klubi juht Mait Käbin.

Lõppenud hooajal tegi Pärnu Sadam klubi ajaloo edukaima hooaja, võites karikavõistlustel pronksi ja saavutades meistriliigas kõrge neljanda kohta.