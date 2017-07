Spordijuhid võtavad Tallinnas kõne alla treenerite rolli ühiskonnas

Eesti delegatsiooni juhi, Kultuuriministeeriumi spordi asekantsleri Tarvi Pürni sõnul on meil eesistujana hea võimalus võõrustada esmakordselt Eestis Euroopa Liidu liikmesriikide spordipoliitika kujundajaid ja tutvustada neile meie eesistumisaja prioriteete spordivaldkonnas.

"Eestis on treenerite teemat aktiivselt edendatud üle kümne aasta. Meil toimib kõigile avalikult kättesaadav treenerite register, treenerikutse taotlemine käib elektrooniliselt. See on kogu Euroopas võrdlemisi ainulaadne," kinnitas Pürn ja märkis, et suuresti just tänu saavutatud edusammudele otsustas Eesti võtta treeneritega seonduva oma eesistumisajal spordivaldkonnas fookusesse.

"Soovime Euroopa Liidu spordijuhtide tasandil kujundada liikmesriikide ühist arusaama treenerite laiemast rollist ja mõjust. See on Euroopas kahtlemata uudne ja aktuaalne lähenemine," lisas ta pressiteate vahendusel.

Tarvi Pürn kinnitas, et lisaks on kohtumisel kavas arutada liikmesriikide spordijuhtidega teemasid, mis mõjutavad Euroopa Liidu ja spordiorganisatsioonide koostööd järgnevatel aastatel. "Euroopa jaoks on oluline tagada konstruktiivne dialoog Euroopa Liidu ja spordiorganisatsioonide vahel ning läbi mõelda, mis alustel ja kuidas toimub spordivaldkonna rahastamine alates 2021. aastast, kui käivitub Erasmus+ programmi uus periood,“ ütles Pürn.

Euroopa Liidu spordijuhtide regulaarsel kokkusaamisel osaleb igast liikmesriigist spordi eest vastutava asutuse spordivaldkonna juht koos delegatsiooniga, kokku ligi poolsada inimest. Kohtutakse kaks korda aastas, Eestis saadakse kokku esmakordselt.

Ühtlasi juhatab spordijuhtide kohtumine sisse 13. juulil algava rahvusvahelise konverentsi “Treenerite roll ühiskonnas. Lisades väärtust inimeste ellu”. Eesti EL Nõukogu eesistumise konverentsil arutatakse kahe päeva jooksul nii saavutus- kui harrastussporditreenerite rolli üle ühiskonnas, arvestades nende põhirolli spordis, tegevuse mõju üksikisiku ja ühiskonna tasandil. Peaesinejad on rahvusvahelise treenerite ühenduse ICCE esindaja Sergio Lara-Bercial ning kauaaegne jalgpallitreener, muuhulgas Inglise rahvuskoondist juhendanud Roy Hodgson.

Konverentsi on võimalik jälgida reaalajas eesistumise veebiülekannete kodulehelt või hiljem järelvaadata eesistumise YouTube’i kanalilt.