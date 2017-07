Cityle dramaatiliselt selja keeranud Alves on lähedal PSG-ga liitumisele

Lõppenud hooajal Torino Juventuses mänginud Alves lahkus klubist juunis ning Itaalia ja Inglismaa meedia seostas teda koheselt Manchester Cityga, kelle peatreeneriks on Alvest Barcelonas juhendanud Pep Guardiola.

Väidetavalt kohtus Inglismaa klubi peatreener brasiillasega 7. juulil Barcelonas ning 34-aastane kaitsja lubas Guardiolale, et annab lepingule allkirja pärast puhkuselt naasmist. Ibizal abielusadamasse tüürinud brasiillane otsustas aga seejärel liituda Prantsusmaa suurklubiga PSG, City telgitaguseid hästi tundva ajakirjaniku Martin Blackburni sõnul oli PSG Alvesele nõus pakkuma 230 000 naela nädalas ehk kaks korda rohkem, kui Inglismaa klubi.

Üleminek võib saada ametliku kinnituse Pariisis kohaliku aja järgi täna kell 16 algaval PSG pressikonverentsil.

