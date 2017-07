Jalgpalli esiliigat juhivad poole hooaja järel Flora noored

Koduse jalgpalli esiliigas mängiti möödunud nädalalõpul 18. vooru kohtumisi. Poole hooaja järel juhib Eesti tugevuselt teist liigat FC Flora U-21 (37 punkti), kuid tabelitipp on ääretult tihe.

Pärast Flora duubelmeeskonda hõivavad tabelis 2.-5. koha iseseisvad klubid. Teine on 36 punktiga Maardu Linnameeskond, kes edestab vaid punktiga Rakvere JK Tarvast. JK Tallinna Kalev jääb omakorda maha kolme punktiga ning tabeli esimese poole lõpetab FC Kuressaare (28 punkti), kes edestab FCI U-21 meeskonda ühe punktiga.

Tabeli seitsmes on 21 punktiga Tartu FC Santos, sama punktiarvuga hoiab kaheksandat kohta FC Levadia. Tabeli lõpus on viimati Elvas 1:1 viigistanud Tartu JK Welco ja FC Elva. Mullu esiliiga B tasandil mänginud meeskondadel on koos vastavalt kümme ja seitse punkti.

19. voor algab juba neljapäeval, kui FC Kuressaare võõrustab kell 19 algavas matšis Rakvere Tarvast. Kohtumisest teeb otseülekande Soccernet.ee. Teised vooru mängud peetakse laupäeval, 15. juulil algusega kell 19, kui lähevad vastamisi FC Santos – FCI Tallinn U-21, FC Elva – FC Levadia U-21, JK Tallinna Kalev – Maardu Linnameeskond ja FC Flora U-21 – JK Welco.

Poole hooaja järel on liiga suurim väravakütt Eduard Golovljov (FCI Tallinn) 17 tabamusega, talle järgneb 15 väravaga Maardu Linnameeskonna ründaja Vitali Gussev. Esikolmikusse mahub ka heasse vormi tõusnud Rakvere JK Tarva mängija Joonas Ljaš. Võrdselt kümme väravat on löönud Mario Stern (FC Kuressaare), Karl Rudolf Õigus (FC Santos) ja Erik Sorga (FC Flora U-21).