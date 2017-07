Endine esireket ennustab finaali Federeri ja Murray't

Wimbledoni trofeed kaitsev Murray kohtub tänases veerandfinaalis ameeriklase Sam Querreyga, seitsmel korral võidukas olnud Federer kohtub hiljem eelmise aasta finaalis Murray'le kaotanud kanadalase Milos Raoniciga.

"Federer on praegu heas vormis," sõnas Hewitt Sky Sportsile. "Ma ei alahindaks ka Murray't. Mulle meeldiks seda finaali näha - Murray ja Federer on hetkel mu kaks favoriiti."

Lisaks näeb Hewitt šanssi ka 2014. aastal US Openil võidutsenud horvaadil Marin Cilicil. "Ta on suurel slämmil varem triumfeerinud," sõnas Hewitt. "Kui ta jõuaks Andy vastu poolfinaali, oleks ta kindlasti närvis, aga ta on Queen'sis varem võidukas olnud ja mängib murul hästi."