Endise Chelsea staari kaasamine pööras Gold Cupi farsiks

37-aastane Malouda mängis Prantsusmaa koondise eest 80 korral ja käis väljakul ka 2006. aasta MM-finaalis, kuid sai käesoleval aastal õiguse esindada oma sünnimaad Prantsuse Guajaanat, sest nende koondis ei kuulu FIFA egiidi alla ja Malouda viimasest mängust Prantsusmaa eest on möödunud enam kui viis aastat. Juunis aitas Malouda Prantsuse Guajaanal tulla Kariibi mere saarte karikaturniiril kolmandale kohale.

Need matšid toimusid aga Põhja-Ameerika, Kesk-Ameerika ja Kariibi piirkonna jalgpalliliidu CONCACAF-i, mitte rahvusvahelise jalgpalliliidu FIFA poolt kehtestatud reeglite alusel. Malouda ei oleks võinud teisipäeval koondise särki Hondurase vastu selga tõmmata, sest Gold Cupil kehtivad FIFA reeglid, mis keelavad mängijatel esindada teisi riike, kui ametlikes kohtumistes on ühe riigi eest juba väljakul käidud.

Seda kinnitas Prantsuse Guajaanale turniiri eel ka CONCACAF-i pressiesindaja, kuid sellele vaatamata alustas Malouda kohtumist algkoosseisus. Matš lõppes 0:0 viigiga, kuid suure tõenäosusega määratakse 2014. aastal MM-il osalenud Hondurasele tagantjärgi 3:0 võit.

Another one of Malouda. Gave a thumbs up heading out of locker room. pic.twitter.com/SR68W9q7Pj — Arch Bell (@ArchBell) July 12, 2017

Was just informed by an official... CONCACAF will follow thru on Malouda situation even if @FenafuthOrg would not appeal — Juan G. Arango (@JuanG_Arango) July 12, 2017