Tippsprinter sai kaasvõistleja löömise eest leebe karistuse

Allpool olevast videost on näha, kuidas Cofidise liider kümnendal etapil 7,2 km enne finišit grupis sõites Quick-Step Floorsi ratturile käega näkku lööb.

Etapi grupifinišis saadud kuues koht jääb Bouhannil jõusse, vahendab Spordipartner. Käesoleval Touril on Bouhanni varju jäänud - tema parimaks kohaks on olnud neljas. 2014. aasta Giro d'Italial aktiivseimaks ratturiks tõusnud mees ütles ühes intervjuus, et tal pole lihtsalt häid jalgu.