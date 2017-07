Ujumist edasi aidanud Kivioja: nüüd olen rohkem triatleet

Mullu läbimurdeaasta teinud ja esimese Eesti naistriatleedina olümpiale jõudnud Kaidi Kivioja on tänavu püüdnud eelkõige järgi aidata oma nõrgimat ala ujumist, et olla Tokyo olümpiale kvalifitseerumisel konkurentsivõimelisem.

Kui paljudel nii kogenumatel kui debütantidel on olümpia-aasta järel raske end maksimaalselt piitsutada, siis Kivioja sai Rio olümpia ja hooajaga, mil ta tunnistati Euroopa enimarenenud triatleediks, õige tipp-sportlase maitse suhu. "Rio olümpia tõstis motivatsiooni, et olla Tokyos elu parimas vormis," ütles Kivioja ETV spordisaatele. "Minul sellist probleemi polnud, et olümpia on tehtud ja motivatsioon kadunud."

Pühapäeval Tartus toimunud Euroopa karikaetapi neljandana lõpetanud Kivioja tahab Tokyo olümpiale kvalitseerumise läbida märksa ladusamalt ja muutuda aina konkurentsivõimelisemaks. Nii on tänavu eesmärgiks kvaliteetne treening kõigil kolmel aladel, eriti aga nõrgima ala ujumises tehnika arendamine. "Väsimusega mu tehnika lagunes ning distantsi teine pool tuli nõrgem," sõnas Kivioja. "Nüüd olen suutnud tehnikat hoida, ega pole grupist palju maha jäänud. See tähendab, et ma ei pea rattasõidus esimeste püüdmiseks nii palju vaeva nägema. Tundub, et ma olen nüüd rohkem triatleet."

Juunis sprindidistantsi Euroopa meistrivõistlustel Saksamaal 9. koha saanud ja Suurbritannias MM-etapil olümpiadistantsil ühe oma karjääri parima stardi teinud ja 16. koha välja võidelnud Kiviojal on seljataga kuus eriilmelist võistlust. Hooaega alustas veidi hiljem, sest tegi pikema ettevalmistuse, ladudes sisuliselt novembrist apriilini lõunalaagrites tugevat põhja. "Kuna olin teinud baasettevalmistust, siis hooaja alguses polnud ma parimas hoos," tunnistas Kivioja. "Praegu tunnen ennast iga võistlusega üha tugevamalt ja enesekindlamalt."

Juba laupäeval sprindib Kivioja Saksamaal võidu maailma tippudega, seejärel võistleb Ungaris, Rootsis ja Hollandis.