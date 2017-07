Tartu ralli stardirivi avavad kaks WRC autoga kihutavat ekipaaži

Võistlejaterivi avab kaks WRC autodel sõitvat võistluspaari. Numbri all 1 saavad Tartu Raekoja platsilt stardi 4WD absoluutarvestuse klassi liidrid Georg Gross – Raigo Mõlder (Ford Fiesta RS WRC). Nende järel saavad lähte Ukraina – Eesti võistluspaar Valeriy Gorban – Sergei Larens, kes toovad rajale Mini Cooper WRC auto.

Numbri all kolm teeb selle hooaja debüüdi 2016. aasta Tartu ralli võitja Egon Kaur, kes rajale toomas tuliuue Ford Fiesta proto auto. Pärast aastast pausi võtab Kauri kõrval kaardilugejana koha sisse Annika Arnek. Proto autodega on Tartu-, Põlvamaa ja Elva teedele veel startimas numbri all neli sõitvad Rainer Aus – Taaniel Tigas (VW Polo) ning võistlusnumbrit üheksa kannab Priit Koik – Silver Simm tuliuus Ford Fiesta, mis sarnaselt Kaur – Arneki võistlusautoga ehitatud Kaur Motorsport poolt.

Absoluutarvestuse kõrgete kohtade eest on koduteedel heitlemas kindlasti ka Siim Plangi, kelle number viite kandva N-rühma Mitsubishi Lancer Evo X kõrvalistmel istub kogenud Urmas Roosimaa.

Esimeste rahvusliku rühma sõitjatena saavad RR ESTONIA Tartu Rally stardi EMV4 (E12) klassi sõitjad Ranno Bundsen - Robert Loštšenikov (Mitsubishi Lancer Evo VIII). Kui Bundsen - Loštšenikovi võistlusnumber on kuus, siis kohe nende järel saavad lähte E12 klassi punktiarvestuse liidrid Aiko Aigro - Kermo Kärtmann (Mitsubishi Lancer Evo VI).

Kui eelpool sai juba mainitud kiireid WRC, proto ja N-rühma autostid, siis RR ESTONIA Tartu Rally´lt ei puudu ka R5 võistlusauto. Numbri all 11 toovad rajale Škoda Fabia R5 Mait Maaren – Mihkel Kapp ning kohe nende järel Citroën DS3 R5 Saku Vierimaa – Duncan McNiven.

Esimese kaheveolise võistlusauto leiab numbri alt 22, mille toovad rajale EMV7 (E11) klassi teised mehed Marko Ringenberg – Allar Heina (BMW M3).

Kokku on rahvusliku E-rühma neljas erinevas klassis meistrivõistluste hooaja neljandale võistlusele startimas 40 võistluspaari, kelle hulgas ka kõikide klasside liidrid. Lisaks eelpool mainitud EMV4 (E12) liidtitele Aigro - Kärtmannile (Mitsubishi Lancer Evo VI) ka EMV7 (E11) liidrid Mario Jürimäe – Rauno Rohtmets (BMW M3), EMV8 (E10) Ronald Jürgenson – Marko Kaasik (Peugeot 205), EMV9 (E9) Klim Baikov - Andrey Kleshchev (VAZ 2105).

Kui Ringenberg – Heina võistlusauto on tagaveoline, siis esimese esiveolise autoga stardivad rallile EMV5 klassi liidrid Kristo Subi - Raido Subi (Honda Civic Type-R).

Tartu-, Põlvamaa ja Elva teedel jätkub ka Estonian R2 Challenge tiitliheitlus. Hooaja neljandale mõõduvõtule on end registreerunud kaheksa võistluspaari, kelle hulgas ka klassi liidrid Martinš Sesks - Andris Malnieks (Peugeot 208 R2), kellest vaid kahe punkti kaugusele jäävad Ken Torn – Kuldar Sikk (Ford Fiesta R2T).

Veoautode arvestuse hooaja kolmandale mõõduvõtule on end registreerinud 12 GAZ veoautodel võistlevat võistluspaari. Meistrivõistluste liidrina stardivad RR ESTONIA Tartu Rally´le Kaido Vilu - Erik Vaasa (GAZ 51).

RR ESTONIA Tartu Rally sõidetakse Tartu-, Põlvamaa ja Elva teedel. Ralli saab traditsiooniliselt alguse Tartu Raekojaplatsilt, kui reedel, 14. juulil kell 17.00 sõidab esimene võistlusauto stardipoodiumile. Enne kui sõitjad suunduvad ralli esimesele katsele saavad kõik piloodid spetsiaalsel rajal kätt proovida raadioteel juhitava mudelautoga. Kõige kiirema aja välja sõitnud piloot saab selle auto endale auhinnaks.

Reedet alustatakse kahel korral sõidetava 10,53 km pikkuse Sirvaste katsega ning päev lõpetatakse korduvkatsena sõidetava Põlva linnakatsega. Laupäeval ootab võistlejaid ja pealtvaatajaid kuus kiiruskatset, mille hulgas kahel korral läbitav väga tehniline ja paljude trampliinidega 31,26 km pikkune Hädaküla katse. Ka laupäeval saavad pealtvaatajad näha linnakatset, mis sõidetakse Elva linnatänavatel. Tänavuse ralli punktikatseks on SS9 Penetron (14,80 km). Ühtekokku läbitakse kahe võistluspäeva jooksul 133,89 katsekilomeetrit. RR ESTONIA Tartu Rally 2017 võitjad sõidavad Tartu raekojaplatsil asuvale poodiumile laupäeval kell 17.15.