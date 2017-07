Korvpalli Eesti karikavõistlused jäävad ära

„Karikamängudeks ei jää lihtsalt aega. See on ainus põhjus," selgitas korvpalliliidu president Jaak Salumets. „Kuna tiitlivõistluste valikturniiriks on koondise mängude jaoks on tekitatud aknad, muudab see kalendri väga tihedaks." Salumets lisas, et naiste ja noorte karikavõistlused toimuvad, kirjutab Delfi.

Alaliidu presidendi sõnul pole kaalutud võimalust, pidada karikamänge vaid esi- ja teise liiga meeskondadele. „See on idee, mida tasub arutada," märkis Salumets.