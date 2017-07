Esiliiga B tasandit juhib poole hooaja järel Keila JK

Mullu veel aste madalamal pallinud Keilal on seni veel pidamata mäng 16. voorust, kui kolmapäeva õhtul võõrustatakse tabeli viimast, Sillamäe Kalev U21 võistkonda (12 punkti). Kuigi Keilal on võrreldes konkurentidega mäng varuks, juhib meeskond liigat 17-st mängust teenitud 33 punktiga.

33 punkti on teisena seni kogunud ka Nõmme Kalju FC U21, kolmandal ja neljandal kohal on vastavalt Kohtla-Järve JK Järve ja Vändra JK Vaprus 32 punktiga. Vaprus on võistlustules samuti kolmapäeval õhtul, kui võõrsil minnakse vastamisi Raasiku FC Jokeriga, kes on tabelis 28 punktiga viies.

Tabeli kuues on 21 punktiga Tartu JK Tammeka, kes kohtub kolmapäeva õhtul tabeli üheksanda, Paide Linnameeskond U21-ga (19 punkti). Kahe meeskonna vahele mahuvad veel JK Tallinna Kalev U21 ja Viimsi JK vastavalt 21 ja 20 punktiga.