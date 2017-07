Legendaarne NHL-i treener sai tööd abijuhendajana

Jäähokiliigas NHL osalev New York Rangers palkas meeskonna abitreeneriks Lindy Ruffi.

57-aastane Ruff on NHL-is peatreeneriametit pidanud 19 hooaega ning saanud selle aja jooksul 736 võitu, millega on Scotty Bowmani, Joel Quenneville'i, Al Arbouri ja Ken Hitchcocki järel viiendal kohal. Juhendajatoolil on ta istunud 1493 mängul ning selles arvestuses edestavad teda vaid Bowman, Arbour ja Quenneville.

Aastatel 1997-2013 treenis Ruff Buffalo Sabresit ning oli viimasel nelja hooajal Dallas Starsi eesotsas. 1999. aastal viis kanadalane Sabresi Stanley karikavõistluste finaali, kus kaotati Starsile.