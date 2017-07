Madridi Reali mängumees James Rodriguez tõmbab selga Müncheni Bayerni särgi

Bayerni juhatuse esimehe Karl-Heinz Rummenigge sõnul oli töötasid Rodriguez ja Bayerni praegune peatreener Carlo Ancelotti omal ajal Realis koos ja itaallane soovis teda väga Münchenisse tuua.

"Me oleme selle tehingu üle väga õnnelikud," teatas Rummenigge. "James on mitmekülgne mängija. Ta on ohtlik värava ees ja on osaline paljudes väravates, samuti annab karistuslööke. Tõstsime selle tehinguga märgatavalt koosseisu taset."

Rodriguez tegi eelmisel hooajal Realis kaasa vaid 13 liigamängu ning langes peatreener Zinedine Zidane'i eelistustes Isco ja Marco Asensio seljataha. Kui Ancelotti oli aastatel 2013-2015 Reali peatreener, lõi Rodriguez 46 mänguga 17 väravat ja andis 18 tulemuslikku söötu.