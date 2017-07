Unitediga liitunud Lukaku tähtsustas tehingus Paul Pogba rolli

"Ta on üks mu parimaid sõpru ja samuti naaber," sõnas 24-aastane ründaja. "Me veedame igapäevaselt koos aega ja ta selgitas mulle, kuidas asjad edenevad."

Pogba liitus Unitediga mullu maailmarekordilise summa ehk 105 miljoni euro eest. Lukaku asetseb 84 miljoniga kõigi aegade viiendale kohale. "Kui ma olin tunnistajaks tema liitumisele Unitediga, siis pani see mul mõtte tööle ning teadsin, et kui ühel päeval on mul šanss samuti liituda, siis ma ei ütle "ei"," jätkas Lukaku.

Eelmisel nädalal pani Pogba sotsiaalmeediasse foto endast koos Lukakuga ja nimetas seal end "Agent P-ks".

Lukaku lõi eelmisel hooajal Evertoni särgis 25 liigaväravat ja ennustati tema taasliitumist Chelseaga, kuid belglane eelistas oma endise juhendaja Jose Mourinho praegust meeskonda.