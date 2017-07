Liverpooli keskkaitsja vihjas laenule minekust

Liverpooli keskkaitsja Joe Gomez vihjas, et võib soovida algaval hooajal siirduda laenulepingu alusel kuhugi teise võistkonda. Otsesõnu ta seda siiski ei väljendanud.

Viimastel aastatel vigastustega kimpus olev keskkaitsja tähtsustab mänguaja saamist. "Kõige tähtsam on teenida regulaarselt mänguaega," sõnas ta veebiküljele This Is Anfield. "Tahan lihtsalt uuesti jalgpalli mängimist nautida ja pidevalt mängida."

"Ma arvan, et olen sellest viimastel hooaegadel vigastuse tõttu puudust tundnud, kuid nüüd on mul kõik ees. Ma pean lihtsalt tööd tegema."

20-aastane Gomez vigastas paar aastat tagasi Inglismaa noortekoondise eest mängides tõsiselt põlvesidemeid ja pole seetõttu Liverpoolis pildile tõusnud. Eelmisel hooajal käis ta platsil vaid kolmes karikamängus.

Liverpoolis pole Gomezil kerge väljakule jõuda, sest keskkaitses ootavad teda ees Joel Matip, Dejan Lovren ja Ragnar Klavan. Peatreener Jürgen Klopp soovib aga enne võimaliku laenuotsuse langetamist kindlasti jälgida Gomezi tegutsemist ettevalmistusperioodil.