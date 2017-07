Paranenud Jekaterina Patjuk võitis Tartu südalinna jooksu

Patjuk läbis 5 km pikkuse distantsi ajaga 16.44. Temast suutis kiirem olla vaid esimene mees Karel Viigipuu. "Jooksin koos meestega, lõpus tegin viimasel 300 meetril spurdi. Teisel kilomeetril mäkke joostes tempo langes, kuid pärast suutsin seda uuesti tõsta," ütles Patjuk ajakirja Jooksja Jooksuportaalile. Tema järel sai teise koha Birgit Pihelgas ja kolmanda koha Pille Hinn.

"Tahtsin teha kontrolljooksu, et teada saada, kuidas minu seis on praegu ja olla kindel, et kõik on korras. Enne starti tundsin väikest hirmu, aga see oli vist sellepärast, et ma ei ole nii kaua aega võistelnud," arvas Patjuk. Esialgu treenib ta siiski ettevaatlikult, sest ei taha enam vigastust uuesti saada. Viimasti võistles Patjuk 2016. aasta veebruaris Eesti klubide karikavõistlustel. Järgmise stardi tahab ta teha järgmisel reedel, 14. juulil 10 000 m Eesti meistrivõistlustel.

Eelmise aasta algul pidi Patjuk läbi tegema põlveoperatsiooni ja tekkis võistluspaus. Mullu sügisel tahtis ta juba jooksurajale tagasi tulla, kui teda tabas taas sama jalaga taas ebaõnn. Uuringute põhjal tuvastati Patjukil pöial kõõluserebend ja tehti detsembris operatsioon. Tänavu märtsis viibis ta kolm nädalat Portugalis, kus alustas uuesti tasapisi jooksmisega.