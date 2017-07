Rannajalgpalli kõrgliigas tõusis liidriks BSC Thunder/Häcker

Optibet rannajalgpalli kõrgliigas on kolme etapi järel liidrikohal BSC Thunder/Häcker, kes on seni kogunud 26 punkti.

Nädalavahetusel Pärnu Rannaspordi Areenil toimunud etapil alistas BSC Thunder/Häcker avapäeval 7:2 Rõuge Saunamaa, oli pühapäeval päeva esimeses matšis parem BSC Peugeot’st 4:2 ning alistas liidrite lahingus lisaajal 2:1 Nõmme BSC Olybeti, vahendab Jalgpall.ee.

Nõmme on tabelis teisel kohal 25 punktiga, esikolmikusse mahub veel SK Augur/Enemat 23 punktiga. 18 punkti on teeninud nii BSC Peugeot kui ka Saue JK. Alumise kolmiku moodustavad FC Üksjalgvärav/Vitamin Well (7 punkti), Rõuge Saunamaa (6) ja BSC Alpha (0).