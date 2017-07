Tallinna maraton liigub osavõturekordi poole

Kaks kuud enne suursündmuse toimumist on Eesti populaarseimale jooksusündmusele kirja pannud ligi seitse tuhat liikumisharrastajat, mida on pea sama palju kui rekordilisel 2013. aastal, kui kõikide distantside peale oli osavõtjaid 20 562. Tookord ületati esmakordselt ja siiani ainsal korral Eesti rahvaspordisündmuste ajaloos maagiline kahekümne tuhande osaleja piir. Suurim registreerimisaktiivsus saabub tavapäraselt augustis ning on üsna reaalne jõuda tänavu taas kahekümne tuhande osavõtjani. Kas nelja aasta tagune osavõturekord ületatakse, selgub septembris.

Hetkel on klassikalisele maratonidistantsile kirja pannud ligi poolteist tuhat ja poolmaratonile pea kaks tuhat jooksusõpra. Kümnele kilomeetrile on registreeritud üle kolme tuhande harrastaja, kellest kolmandik osaleb käijate ja kepikõndijate arvestuses. Nike Noortejooksule on kirjas üle viiesaja noore. Juba praeguseks on esindatud kõik Eesti maakonnad ning nelikümmend kaks välisriiki pooleteist tuhande külalisega. Väga populaarne on osalemine ettevõtete, kollektiivide ja sõpruskondadega, keda lisandub kümnete ja isegi sadade osalejate kaupa.

Traditsiooniliselt septembri teisel nädalalõpul 8.-10. septembrini toimuval SEB Tallinna Maratonil on tänavu uuenenud programm ja täiesti uued võistlusrajad.

Sissejuhatusena on reedel, 8. septembri õhtul kavas viiekilomeetri pikkune Nike Noortejooks, mis viib osalejad Vabaduse väljakult linnatänavate ja pargiteede kaudu vanalinna ning sealt Raekoja platsile ning Harju tänava kaudu tagasi.

Laupäeval, 9. septembril, esmakordselt õhtupoolikul kell 17.00 starditakse Pärnu maanteelt juba 17-aastase traditsiooniga rohkearvulise ja kirju osavõtjaskonnaga kümnekilomeetri pikkusele Sügisjooksule. Eelmisel aastal palju positiivset vastukaja saanud 10 km rada viib jooksjad, käijad ja kepikõndijad taas boheemlaslikku Kalamaja piirkonda ning läbib mitmeid teisi põnevaid paiku teel finišisse Vabaduse väljakul. Kohale tasub tulla terve perega, sest Vabaduse väljakul toimuvad laupäeval Mesikäpa lastejooksud ja sportliku päeva õhtul toimub samas kultuuriprogramm.

Pühapäev, 10. september on traditsiooniline maratonipäev. Kell 9 algab Pärnu maanteelt klassikaline maratonijooks 42,195-kilomeetrisel trassil ning keskpäeval lähevad poole lühemale distantsile poolmaratonist osavõtjad. Nii tänavusel maratonil kui poolmaratonil on täiesti uus rada, mis viib jooksjad esmakordselt Kalamaja, Kopli ja Rocca al Mare piirkondadesse ning uuenenud Stroomi ranna teedele. Maratonitrassi esimene ja viimane veerand Kalamaja piirkonnas kattuvad, mis teeb jooksjate jaoks rutiini talumise lihtsamaks ja pealtvaatajaile võistluse jälgimise nauditavamaks.

SEB Tallinna Maraton on Eesti suurim rahvaspordisündmus ja Baltimaade tuntuim rahvusvaheline maratonijooks. Möödunud aastal osales suurimal rahvaspordipeol 18765 liikumisharrastajat kokku 54 riigist.