Djokovici mäng lükati turvakaalutlustel edasi

Djokovici ja Mannarino mäng pidi alguses toimuma esmaspäeval esimesel väljakul, kuid Rafael Nadali ja Gilles Mülleri ülipikaks veninud kohtumine ei jätnud neile selleks võimalust.

Kuna šveitslase Roger Federeri ja bulgaarlase Grigor Dimitrovi mängu järel oli peaväljak kohaliku aja järgi vaba juba kell 18.50, siis võinuks kohtumise pidada seal, aga korraldajad ei pidanud säärast asjade käiku piisavalt turvaliseks.

"Kõigi külastajate turvalisus on ülimalt tähtis," teatasid korraldajad. "Djokovici ja Mannarino mängu eelistati pidada esimesel väljakul. Kui see ei olnud enam võimalik, siis otsustati, et kohal olnud publiku rohkust arvestades seda peaväljakule ei nihutata."

"Kell 8.30 õhtul oli väljakutel veel 30 000 pealtvaatajat ja nii toonuks mängu nihutamine kaasa suure turvariski," jätkasid korraldajad. "Mõlemale mängijale põhjendati mängu lükkamist homseks [tänaseks] ja see algab peaväljakul kell 12 [Eesti aja järgi kell 14]."

Djokovic ja Mannarino mäng on ainus pidamata neljanda ringi kohtumine. Matši võitja läheb kaheksa seas vastamisi tšehh Tomas Berdychiga.