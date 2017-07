Cleveland Cavaliers täienes hispaanlasega

Eelmisel hooajal mängis Calderon nii Los Angeles Lakersis kui ka Atlanta Hawksis. Tema keskmised näitajad olid 3,4 punkti, 1,8 lauapalli ja 2,1 resultatiivset söötu mängus. 41 mängus sai platsile keskmiselt 13,1 minutiks.

35-aastane veteran lisab Cavaliersile kogemusi ja põhimängijatele puhkehetki. Alates 2005. aastast on ta pidanud NBA-s 789 põhiturniiri mängu. Enamiku karjäärist on mängija veetnud Toronto Raptorsis, kuid esindanud hiljem ka Detroit Pistonsit, Dallas Mavericksi ja New York Knicksi.

Hispaania koondisega on Calderon võitnud kolm olümpiamedalit (hõbe 2008 ja 2012, pronks 2016) ning tulnud 2006. aastal maailmameistriks ja 2011. aastal Euroopa meistriks.