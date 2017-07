Katjuša-Alpecin pikendas staarsõitjaga lepingut

"Ootan huviga kaht järgmist aastat Katjuša-Alpecinis," lausus 27-aastane Zakarin. "Alates ajast kui meeskonnaga liitusin, olen pidevalt arenenud ning loodan seda teha ka tulevikus. Loodan teha õnnelikuks nii enda kui ka inimesed, kes tiimi jaoks töötavad."

Zakarin andis endast tõsisemalt märku pärast 2015. aasta Romandia velotuuri võitu. Samal hooajal pälvis ta ka etapivõidu Giro d’Italial. Mulluse Itaalia velotuuri pidi Zakarin pärast kukkumist viiendalt kohalt katkestama. Pärast paranemist võitis ta Tour de France’il etapi. Tänavuse Giro lõpetas Tatarstanist Naberežnõje Tšelnõst pärit mees viiendal positsioonil, vahendab Rattauudised.ee.

"Oleme rõõmsad, et saame jätkata koostööd Ilnuriga," ütles Katjuša-Alpecini mänedžer José Azevedo. "Ilnur on näidanud tänavusel Girol ja mitmel varasemal korral, et ta on üks aktiivsemaid ja paremaid mägironijaid maailmas. Kui Ilnur jätkab rasket tööd, olen kindel, et ta jõuab ühel päeval poodiumi kõrgeimale astmele. Anname talle meekonna poolt parima võimaliku toe."

Zakarin käimasoleval Touril ei osale ja valmistub Vueltaks.