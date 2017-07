Euroliiga hooaja parimaks treeneriks valiti Fenerbahce juhendaja

Fenerbahce alistas kodulinnas toimunud Final Four'is esmalt Madridi Reali 84:75 ning seejärel Pireuse Olympiakose 80:64. Aleksandr Gomelski nime kandvale auhinnale nimetasid 57-aastase Obradovici tema ametikaaslased, tema järel sai enim hääli Ioannis Sfairopoulos.

Obradovicile on see 2007. ja 2011. aasta auhindade kõrval kolmandaks parima peatreeneri tiitliks. Euroliiga on Obradovic võitnud nüüd juba üheksal korral.