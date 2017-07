Gregor Arbet jääb pika mängupausi tõttu koondisest eemale

34-aastane Arbet käis veebruaris põlve artroskoopilisel lõikusel, enne seda taastus ta pikemalt nn sportlase songast. Eelmine hooaeg jäi Arbetil suures osas vahele, kuid juuni lõpus liitus ta koondise ettevalmistusega. Mehe mängukogemused on jäänud minimaalseteks ning enne esmaspäevast treeningut lausus koondise peatreener Tiit Sokk, et Arbet peab kahjuks kõrvale astuma.

"Ma ei ole algavateks mängudeks nõutavas konditsioonis," kinnitas ka Arbet ise. "Kahju muidugi, aga see otsus on koondise suhtes aus otsus. Mängupaus on olnud väga pikk. Mängud, lennud ja reisid tulevad nii ruttu peale, et ma ei saa ennast kaugeltki mitte sajaprotsendilisse vormi ning kui mõelda ka eelolevale hooajale, siis ma usun, et see on praegu ainuõigeks ja targaks otsuseks."

"Selles mõttes peab Gregori jutt paika, et asi pole põlves ega selles, et lõikus poleks vajalikul määral õnnestunud," lisas koondise arst Taivo Väärsi. "Lihtsalt aega jääb praegu napiks ja ta jõua mängulisse vormi. Kahjuks on tänavu nii, et ettevalmistustsükkel kestab tavalisest märksa vähem. Ka on Gregori üks reis täna mõnevõrra nõrgem kui teine ning see võib põhjustada uusi vigastusi.“

Ettevalmistust jätkvad Tiit Soku ja Alar Varraku juhendamisel tagaliinimehed Sten Sokk, Rait Laane, Rain Veideman, Jaan Puidet ja Martin Paasoja, ääred Tanel Kurbas, Janari Jõesaar, Erik Keedus ja Kristjan Kangur ning eesliinimängijad Kristjan Kitsing, Reinar Hallik, Janar Talts, Kregor Hermet, Toomas Raadik ja Timo Eichfuss.

Siim-Sander Vene, kes osales pühapäeval ka koondise trennis, harjutab oma taastusprogrammi järgi ning on Taivo Väärsiga pidevas kontaktis. Samuti jääb koondise juurest eemale Sten Olmre, kes võeti ajateenistusse.