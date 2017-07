Luksemburgi tennisist alistas hiilgava maratonmatši järel Nadali

Kahekordne Wimbledoni võitja Nadal kaotas mõlemas esimeses setis ühe korra oma servi ning 34-aastane Müller läks kohtumist juhtima 6:3, 6:4. Kahes järgnevas setis rollid aga vahetusid ning Nadal viis kohtumise otsustavasse setti. Tolleks hetkeks juba kaks ja pool tundi mänginud mehi ootas aga ees tõeline maratonkatsumus.

Otsustavas setis oli servimist alustanud Mülleril seisul 5:5 kasutada kaks matšpalli, kuid Nadal suutis need päästa. Seejärel hoidsid mõlemad mehed oma servi järjekindlalt, kuigi 19. geimis oli Nadalil neli murdevõimalust. Järgmises geimis oli Mülleril seisul 10:9 taas kaks matšpalli, kuid Nadal päästis needki ning jõukatsumine jätkus.

Nadali jaks rauges lõpuks 28. geimis, 15:13 lõppenud otsustav sett kestis kaks tundi ja 15 minutit. Müller servis kogu matši käigus 30 ässa Nadali 23 vastu ning päästis 16 murdepallist 14. Kohtumine kestis neli tundi ja 50 minutit. Mülleri jaoks on see esimene kord Wimbledonis kaheksa parema hulka jõuda, 2008. aastal jõudis ta veerandfinaali US Openil.

Veerandfinaalis kohtub Müller seitsmenda asetusega horvaadi Marin Ciliciga, kes oli hispaanlasest Roberto Bautista Agutist üle 6:2, 6:2, 6:2. Maailma edetabeli seitsmes reket Milos Raonic seljatas ligi kolm ja pool tundi kestnud vastasseisu järel kümnenda asetusega sakslase Alexander Zverevi 4:6, 7:5, 4:6, 7:5, 6:1.