Muhu väina regati korraldajatel on kibekiired tööpäevad

Muhu väina regati kolmandal etapil purjetati täna Saaremaal Roomassaare ringil. ORC I klassis jätkab liidrina Kalevi jahtklubi lipu all purjetav Forte.

Kui täna päeval suurusjärgus üle 800 Muhu väina regati purjetajat merel paute ja halsse tegid, olid regati taustajõud sadamas kiirelt askeldamas.

"Toitlustamine, autasustamine, kõik need tuleb sadamas päeva jooksul korda ajada, enne, kui purjetajad merelt tulevad," rääkis ERR-ile Muhu väina regati info- ja meediajuht Piret Salmistu.

Korraldusmeekonnal, mis koosneb 30 inimesest, tuleb ka logistiliselt kiire olla. Sadamast sadamasse suunduvatest purjekatest tuleb maad mööda kahe varustust täis rekkaga alati varem kohale jõuda.

"Sadamate valik on tehtud eelkõige selle põhjal, kas jahid sinna ka ära mahuvad," selgitas Salmistu. "Seejärel - kas sadam on sellest ise huvitatud ning kahtlemata nad enamasti on. Loomulikult sõltub valik ka sellest, kuidas võimaldab distants mõistliku aja piires ühest kohast teise minna."

Korraldajad on läbi aastate olnud saarlaste võõrustamisega igati rahul, aga nagu nad ütlevad, on neil siiski ka üks suurem unistus.

"Kuressaarde oleks küll unistus kogu selle laevastikuga minna ja näidata ka välismaalastele, kui toredad kohad meil ka linnad on," sõnas Salmistu. "Loodame, et see aeg tuleb."

Regati üheks osaks on ka oma kultuuriprogramm, millest võivad osa saada ka kohalikud inimesed. Nädala jooksul esineb purjetajatele kümmekond erinevat artisti.