Naiste jalgpalliliigad naasevad pausilt

Meistriliigas ootab ees 10. mänguvoor ning enne seda on paslik vaadata tabeliseisu. Tipus asub Pärnu Jalgpalliklubi, kes on kogunud 30 punkti, olles juba ette pidanud oma 11. vooru kohtumise. Teisel kohal paikneb Tallinna FC Flora, kellel on 24 punkti. Kolmandalt positsioonilt võib leida Tartu SK 10 Premiumi, kellel on koos 18 silma. Esikolmikule järgnevad Tallinna FC Levadia (15 punkti), Tartu JK Tammeka (8), JK Tallinna Kalev (8), Põlva FC Lootos (3) ja Noortekoondis (0).

Suurimaks väravakütiks on Pärnu mängija Kaire Palmaru 24 tabamusega, teisel kohal on Katrin Loo (FC Flora) 19 väravaga ning neile järgnevad Lisette Tammik (FC Flora) ja Merily Toom (Pärnu JK), kelle arvel on 17 tabamust.

Meistriliiga X voor:

11. juuli

kell 20.30 JK Tallinna Kalev - Tallinna FC Flora

12. juuli

kell 19.00 Noortekoondis - Pärnu JK

15. juuli

kell 13.00 Tartu SK 10 Premium - Põlva FC Lootos

kell 16.00 Tartu JK Tammeka - Tallinna FC Levadia

Naiste esiliigas hoiab hetkel esikohta Pärnu JK II, kes on üheksa vooruga kogunud 24 punkti. Tabeli teisel ja kolmandal real asuvad vastavalt Nõmme Kalju FC ja Tallinna FC Ajax, kellel on mõlemal 18 punkti. Neile järgnevad 14 silmaga Tallinna FC Flora II ja 9 punktiga Kohtla-Järve JK Järve. Kuuendalt ja seitsmendalt kohalt võib leida FC Elva (7 punkti) ja FC Kuressaare (7). Kaheksandal positsioonil paikneb kuue punktiga JK Tuleviku ja Suure-Jaani Unitedi ühendnaiskond.

Esiliigas on hetkel enim väravaid löönud Gerli Israel (Nõmme Kalju), kelle arvel on 16 tabamust. Teisel kohal asub Gerda Johanna Leichter 12 väravaga ning kolmas on Evelyn Šilina (mõlemad Pärnu JK) 11 tabamusega.

Esiliiga X voor:

14. juuli

kell 19.30 Tallinna FC Flora II – Pärnu JK II

16. juuli

kell 13.00 FC Elva – JK Tulevik ja Suure-Jaani Unitedi ÜN

kell 13.00 Tallinna FC Ajax – Kohtla-Järve JK Järve

kell 15.00 FC Kuressaare – Nõmme Kalju FC

Naiste teise liiga esimeselt tabelirealt võib leida uustulija Saku Sportingu, kes on kaheksast kohtumisest teeninud seitse võitu ja ühe viigi. Teisel kohal paikneb JK Tallinna Kalev II 13 punktiga ning sama arvu punktidega hoiab kolmandat positsiooni JK Narva Trans. Esikolmikule järgnevad FCI Tallinn (12 punkti), Paide Linnanaiskond Tapa (9), Tartu JK Tammeka II (7), JK Saarepiiga (7), FC Jokeri ja Kuusalu ÜN (5) ja Rakvere JK Tarvas (4).

Parimaks väravakütiks on hetkel FCI mängija Anna Kulieva 13 tabamusega. Teisel kohal on 10 väravaga Hanna-Lisa Kuslap (Saku Sporting) ja kolmas kaheksa tabamusega Anastasia Ivanova (FCI).

Teise liiga IX voor:

16. juuli

kell 13:00 JK Tallinna Kalev II – FCI Tallinn

kell 15:00 JK Saarepiiga – JK Narva Trans

kell 16:00 Rakvere JK Tarvas – Paide Linnanaiskond Tapa

Naiste rahvaliigas on 12 võistkonda jagatud kahte alagruppi ning kõik naiskonnad on juba pidanud kaks või enam kohtumist. I alagrupi tipust võib hetkel leida Pärnu Vapruse naiskonna, kes on nelja mänguga kogunud kolm võitu ja ühe viigi. Neile järgnevad FC ERR, kellel on samuti nelja kohtumisega 10 punkti ning Põhja-Tallinna JK Volta, kes on teeninud kahest mängust võidu ja viigi. Esikolmiku järel on nelja punktiga Keila JK, Raplamaa Rahvanaiskond kolme punktiga ning Viimsi MRJK, kellel pole nelja kohtumisega seni veel punktiarvet avada õnnestunud.

II alagruppi juhib 12 punktiga FC Otepää, kes on võitnud siiani kõik neli kohtumist. Teist kohta hoiab üheksa punktiga Tartu JK Welco. Kolmandal positsioonil paikneb Võru FC Helios (7 punkti) ja neljas on Tõrva JK (4). Punktideta on tabelis hetkel TÜ Fauna Female ja Jõgeva SK Noorus 96.