Ametlik: Romelu Lukakust sai Manchester Unitedi mängija

24-aastane belglane sõlmis eelmisel hooajal Inglismaa kõrgliigas kuuenda koha saanud klubiga viie aasta pikkuse lepingu. Briti meedia hindab üleminekusummat 75 miljoni inglise naela suuruseks.

"Romelu sobib Manchester Unitedisse kui valatult," sõnas ManU peatreener Jose Mourinho klubi pressiteate vahendusel. "Ta on suure iseloomuga suur mängija. On loomulik, et ta tahab oma karjääri edendada suurimas võimalikus klubis. Temast saab meeskonnale suurepärane lisandus ja ma tean, et nad võtavad ta siin väga hästi vastu. Ma jään kannatamatult ootama, et saaksin temaga jälle koostööd teha."

Mourinho oli 2014. aasta juulis, mil Romelu Lukaku Londoni Chelseast Evertoni müüdi, Londoni klubi peatreeneriks. Lõppenud hooajal lõi oma karjääri Anderlechtis alustanud Lukaku Evertoni eest 37 liigamängus 25 väravat.