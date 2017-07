Visnapuu universiaadi eel: kahju, et kõik kutsutud mängijad ei osale

Indrek, sul on endal ka universiaadikoondise kogemus treenerina olemas. Mida see eelmine turniir sulle näitas, kui arvestatava turniiriga korvpalli silmas pidades tegemist on?

Ütleme nii, et see esimene ots oli ikka väga tugev. Seal on selgelt korralik rahvusvahelisel tasemel korvpall, paljudel võistkondadel olid oma riigi meistriliiga tasemel mängijad ja esimese kaheksa hulgas, kuhu meil õnnestus pääseda, jäime me teistest ikkagi nõrgemaks. Samas on meie idee universiaadiga kogu aeg olnud see, et kuna me samal aastal U-20 koondist välja ei pane, oleme seal noorema koosseisuga, et võimalikult palju mängijaid, kellel on meeste koondist silmas pidades perspektiivi, oleks suvises tegevuses kaasatud.

Mis väljundi universiaadikoondises osalemine Eesti noorema põlvkonna korvpallurile annab?

Ma arvan, et siin on mitu väljundit. Üks väljund on selgelt see, et saad suvel organiseeritult koos teistega treenida, teine väljund on see, et saad suvel selle aasta näitel 12-15 rahvusvahelist mängu. Eesti korvpalluril on peale meeste koondise ja noortekoondiste sellisel tasemel mänge väga raske saada.

Kuidas meeskond, kes täna siia kogunes, sulle tundub?

Eks ma hakkan seda pilti, kes millises olukorras on, peatselt nägema. Mängijad on ju iseenesest eelnevatest aastatest ja eelnevatest kogemustest tuttavad, peaaegu kõigiga on olnud ka isiklik kokkupuude. On kahju, et kõik mängijad, kes olid kutsutud, ei osale.

Meie alagruppi kuulub ka USA, altpoolt potist tuli ka Argentina. On sul mingit aimdust, mis seal ikkagi ees ootab?

Ega väga ei ole. Mingid nimekirjad hakkavad aja jooksul selguma, kogu aeg hoiame silmad-kõrvad lahti, et kes, kus ja kuidas ettevalmistust teeb. Äkki on võimalik saada ka mõni vastaste kontrollmäng. Enamus võistkondi läheb sinna piisavalt vara kohale ka, meil endilgi on plaanis koha peal pidada paar kontrollmängu ja just mitte Euroopa satsidega, eesmärgiga saada tunda teistsugust korvpalli. Teada on, et ameeriklased tulevad ühe konkreetse ülikooliga ja nende kohta on võib-olla kõige lihtsam infot hankida, aga kui palju sa selle infoga peale hakkad, kui vastu on korralik jõud. Ameeriklastega mängime alagrupis ka viimastena, selle aja peale saab koha pealt ka pilti.

Universiaadi võrreldakse turniiri olemuselt ju miniolümpiaga. Kui suur see korvpall seal ikkagi on - kas poisid saavad päris mängu ja melu kogeda?

Seda kindlasti. Mul on üks kahe aasta tagune kogemus ja see, mis oli korvpallifinaal ameeriklaste ja sakslaste vahel - saal puupüsti rahvast täis, üle 10 000 inimese - korvpall on (universiaadil) kõva sõna, seda presenteeritakse ja see käib praktiliselt läbi mängude terve perioodi. Kindlasti on see üks kõvemaid atraktsioone. Olümpial pole ma käinud, aga nii palju, kui mina aru saan, on universiaadil oma võistlejate küla, kus on kõik osalejad ühiselt koos, erinevad võistlusareenid, erinevates kohtades toimuvad mitmed alad - kindlasti võib seda võrrelda olümpia ülesehitusega.

Me oleme kaks viimast universiaadi teinud väga head tulemused (2013. aastal seitsmes, 2015. aastal kaheksas koht). On see eesmärk ka sellel aastal?

Jube raske on midagi ette ennustada. Tänu nendele kahele viimasele tulemusele saime ka alagrupi tugevusedetabelis teisele reale. Eks näeme koha peal - vastastest väga aimdust ei ole, ma arvan, et esikaheksasse jõudmine oleks väga kõva sõna. Kindlasti läheme mäng-mängult ja sooviks võimetekohast esinemist.