Henri Anier liitus Soome kõrgliiga kolmanda klubiga

"Ma ei jõua ära oodata, et meeskonnaga kohtuda," sõnas Anier Lahti koduleheküljele postitatud videointervjuus. "Ma otsisin uut klubi ja teadsin, et Lahti on minust pikemat aega huvitatud olnud."

Möödunud hooajal mängis Anier Šotimaa kõrgliigaklubis Inverness, varem on Eesti koondist 38 mängus esindanud ning seitse väravat löönud Anier mänginud ka Norra ja Rootsi kõrgliigades ning Saksamaa esiliigas. Lisaks Anierile teenivad Veikkausliigas leiba veel kuus eestlast - Marko Meerits ja Markus Jürgenson VPS-is, Ats Purje KuPS-is, Marek Kaljumäe Kemis, Mihkel Aksalu SJK-s ning Andreas Vaikla Marienhamnis.

"Soomes mängib mitmeid mu sõpru ja ma tean, et Veikkausliiga on väga konkurentsitihe," jätkas Anier. "Ma olen kindel, et Lahtiga liitumine on mu karjääri silmas pidades hea otsus."

"Me oleme Henri tegemistel mitu aastat silma peal hoidnud," sõnas Lahti peatreener Toni Korkeakunnas klubi koduleheküljele. "Ta on Eesti koondise esiründaja, seega olen ma põnevil."

"Henri on tugev, kõrge töövõimega ja oskab olukordi lahendada. Ma usun, et ta sobib meie meeskonda väga hästi ning ühtlasi tekib meeskonna sees ka konkurentsi."

16 vooru järel asub Lahti Soome kõrgliigas 26 punktiga kolmandal kohal, teisel kohal oleval VPS-il on üks punkt enam. Liidriks on HJK 35 silmaga.