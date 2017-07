Arsene Wenger jättis mitu Arsenali tähte Austraalia turneelt kõrvale

Wenger nimetas 25 meest, kellega ta Austraaliasse treenima ja mängima läheb ning tuttavate nimede kõrval ei näe me Kieran Gibbsi, Carl Jenkinsoni, Mathieu Debuchyd, Wojciech Szczesnyt ja Lucas Perezi, kirjutab Soccernet.ee.

Siiski on lennuki peal näiteks Olivier Giroud, keda väga tugevalt klubist lahkumisega on seostatud. Küll on teda paari pandud Evertoniga, küll Marseille'ga ja küll West Ham Unitediga.

Teistest veidi pikema puhkuse saavad maailmajagude karikaturniiril omavahel finaalis mänginud Alexis Sanchez ja Shkodran Mustafi. Vigastusest paranevad Jack Wilshere ja Gabriel.