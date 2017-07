Halmstadsi treener jäi Ojamaast rääkides ettevaatlikuks

Kuivõrd Ojamaa on lepingu alusel seotud Hollandi esiliigaklubi Go Ahead Eaglesiga, siis oli Halmstadsi peatreener Igor Krulj oma intervjuus kohalikule Hallandspostenile väga ettevaatlik, kirjutab Soccernet.ee.

"Me räägime pärast Göteborgi mängu ja otsustame siis. Praegu mul pole tema kohta palju rääkida," rääkis Krulj pärast tänast treeningut. "On näha, et ta on kvaliteetne mängija. Juba see, et ta meil testimisel on, näitab, et ta on korraliku taustaga - me ei võta siia suvalisi mängijaid. Tal on kvaliteeti, aga me peame veel mõtlema, et kas temas on ka seda kvaliteeti, mida meil vaja on."

"Seda me peamegi veel arutama," vastas Krulj küsimusele, et kas Ojamaa vastas ootustele. "Kuivõrd ta pole meie mängija ja tal on leping oma vana koduklubiga, siis ma ei taha temast liiga palju rääkida."

Halmstads on Rootsi kõrgliigas kogunud tänavu 13 esimese mänguga seitse punkti ning tabelis annab see eelviimase koha. Kindlast püsimajäämisest lahutab neli punkti, play-off kohast üks punkt.