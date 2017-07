Kaks Eesti meeskonda lõpetasid avamerepurjetamise MM-il esikümnes

Aivar Tuulbergi jaht Katariina II (Arcona 340) C klassis lõpetas MM-i kõrgel kaheksandal kohal, olles esimesel päeval liidripositsioonil ja jätkates kuni viimase võistluspäevani esikolmikus. Ott Kikkase Sugar (Italia 9.98) tõusis samas klassis eelviimase võistluspäeva kuueteistkümnendalt kohalt lõppkokkuvõttes kümnendaks. Venemaa värvides sõitnud Technonicol (X-41 mod), mille roolis Mati Sepp ja pardal lisaks veel kolm Eesti purjetajat, tõusis viimasel päeval üheteistkümnendalt kohalt kuuendaks.

Ka viimane võistluspäev ORC maailmameistrivõistlustel Triestes ei erinenud ilma poolest kõikidest eelmistest. Võistlussõitude algus oli plaanitud kella 11ks hommikul, kuid tuule puudusel heisati kaldal AP lipp sõitude edasilükkamiseks. Mõne aja pärast tuul siiski tuli, kuid ei puhunud ka siis mitte enam kui 6-8 sõlme ehk 3-4 m/s.

Kella ühe paiku saadi anda esimene start A klassile, kellega samal võistlusrajal purjetas ka C klass, kellel sõidu alustamine nii kergelt ei läinud. Eriti aeglaste tuultega startides on vead lihtsad tekkima ja nii tuli mitu lähet ka musta lipuga anda enne kui sõit sai alata enne kella kahte pärastlõunal.

Kokku kaksteist jahti said päeva esimesest sõidust musta lipu karistuse, nende hulgas paraku ka Katariina II. Sugarile sellest sõidust kaheksanda koha jagamise punktid. Kuna seerias seitsmenda võistlussõidu järel toimus tulemustes reeglitekohane halvima sõidu mahaviskamine, siis muutis see palju ka üldist tabeliseisu – paljudele oli see kasulik, paljudele aga ka mitte.

Viimast sõitu oli reeglite järgi võimalik alustada kuni kella neljani pärastlõunal. C klassis see kõige kiuste ka õnnestus ja kell 15:54 starditi koguseeria kuues lühirajasõit. Sugar ja Katariina II lõpetasid selle sõidu vastavalt 11. ja 12. kohaga.

Musta lipuga saadud stardikaristus muutis tulemuste paranemise mahaviske järel keerulisemaks, kuid nii nagu Eesti purjetajad ise ütlevad, siis ilma riskimata kõrget tulemust ei saavuta. Kuigi sellised nõrgad tuuled ei olnud Katariina II ja Sugari jaoks üldse soodsad võrreldes liidermeeskondade väiksemate ja kergemate alustega, pakkusid Eesti meeskonnad ülitugevat konkurentsi ja lõpetasid MM-i esikümnes.

C klassi maailmameistriks krooniti Bressan Cesare Primo meeskond jahil Airis (Melges 32) Itaaliast 18-punktilise skooriga. Talle järgnesid Sease ja Mummy One – Lab Met Farr 30 tüüpi jahtidel samuti Itaaliast.

Aivar Tuulbergi Katariina II C klassis sai MM-i punktisummaks kokku 63 punkti, skoorides 2-4-20-17-4-3-(51BFD)-12.

"Läksime viimasel võistluspäeval kogu panga peale välja, kuid täna panka võita ei õnnestunud. Kuid, kes ei riski, see ei võida," ütles Aivar Tuulberg pressiteate vahendusel.

"See oli meie jaoks raske võistlus, kuna kogu nädala valitsesid meie jaoks ebasoodsad ülinõrgad tuuleolud, kus väiksematele ja kergetele paatidele ei olnud juba füüsikaseaduste järgi võimalik vastu saada. Nendes tingimustes oleks meie lagi siin ka ilma vigu tegemata olnud neljas või viies koht. Pakkusime konkurentidele kõva lahingu ja teeme seda kindlasti ka edaspidi. Oma meeskonnaga olen ma väga rahul – tiimitöö töötas nagu õlitatult, kuid mõni viga tuli ikka sisse ka. Itaallasest taktik Niccolo Bianchi oli hea lisaväärtus meie tiimis ja selle saadud kogemuse pealt on hea edasi minna, ikka suurte eesmärkidega!," lausus Aivar Tuulberg MM-i kokkuvõtteks.

Katariina II meeskonnas võistlesid Itaalias Aivar Tuulberg, Niccolo Bianchi, Janno Hool, Karl-Hannes Tagu, Kevin Grass, Henri Lepik, August Luure ja Peter Saraskin.

Ott Kikkase Sugar C klassis Sandro Montefuscoga roolis sai MM-i lõppsummaks 81 punkti ja skooris 19-2-18,5-5-(51 UFD)-17-8,5-11. Meeskonnaliige Jaan Akermann ütles samuti, et neljas-viies koht oleks nende jaoks olnud maksimum sellel MM-il, mida need olud oleks võimaldanud.

"Viimase võistluspäeva sõidud olid äärmiselt keerulised – nõrkades ja heitlikes tuuleoludes. Kolm-neli valestarti esimeses sõidus tegid keskendumise keeruliseks. Oma sõiduga oleme enam-vähem rahul. Meeskonnatöö oli hea, kuid mõned taktikalised otsused osutusid valedeks. Kolm kuni viis kohta oleks võinud meie koht parem olla. Siiski on meil heameel MM esikümnes lõpetada, sest viimast päeva teises kümnes alustades ei julgenud seda loota," ütles Jaan võistluspäeva ja MM-i kommenteerides.

Sugari meeskonnas võistlesid MM-il Sandro Montefusco, Jaan Akermann, Paolo Bucciarelli, Ott Kikkas, Paolo Montefusco, Siim Ots, Karl-Robert Trink ja Marjaliisa Umb.

C klassi lõplikud tulemused SIIN.

B klassi maailmameistriks krooniti Swan 42 tüüpi jahil Itaalia meeskond Bewild 12-punktilise lõppsummaga. Seitsmest sõidust võitis Bewild kolm, ning kahes sõidus oldi teine. Talle järgnesid samuti Itaalia meeskonnad Selene Alifax (Swan 42) ja Horus Tempus Fugit (M45).

Venemaa värvides võistelnud Technonicoli meeskond (X-41 mod) Mati Sepa juhtimisel tõusis halvima sõidu mahaviske järel esikümnesse ja lõpetas MM-i kõrge kuuenda kohaga. B klassile saadi viimasel päeval pidada vaid üks võistlussõit ja sellest sai Technonicol 14. resultaadi. Kokkuvõttes Technonicolile 56 punkti ja kohad 4-15-(50 BFD)-7-12-4-14.

"See oli viimaste aegade kõige kõvema tasemega MM," ütles Technonicoli roolimees Mati Sepp. "Andsime endast maksimumi ja see koht oli kindlasti nende jahtidega konkureerides meie lagi. Meist ettepoole platseerusid jahid, kes kasutasid gennakere. Meie oleme oma spinnakeriga selles fliidis fossiilid ja sellelt pinnalt on tulevik huvitav ja ideid edasiseks palju. Saime siit kõike kõva vaikse tuule kooli. Neljandana lõpetanud Horvaatia jahil Nube (X-41) on gennakeril pinda 180 ruutmeetrit ja ka vaikseima tuuleõhuga on ta meil eest läinud. Meie meeskonnas purjetanud Eesti meestel on aastatepikkused ülisuured kogemused kõrgel tasemel match race’i võistlustelt, ning see koostöö töötas perfektselt. Meie taktikuks oli Matteo Ivaldi - suurte kogemustega ning üks parimaid Itaalias. Alguses oli meil tema eriarvamusi taktikas – ka valestart oli taktika viga, kuid nädala jooksul tekkis suurepärane koostöö ja väga mõnus klapp. Meie tulemuse taga on palju sügavust ja sisu, mida kõrgelt hindame," ütles Mati Sepp MM-i kokkuvõtteks.

Technonicoli meeskonnas võistlesid Mati Sepp, Ago Rebane, Aleksei Lesnikov, Karl Kolk, Matteo Ivaldi, Michael Obrien, Raul Grigorjev, Sergey Kolesnikov, Vladimir Nikitin.

B klassi lõplikud tulemused SIIN.

Eesti avamerejahid valmistuvad nüüd järgmiseks tippvõistluseks, milleks on ORC klassi Euroopa meistrivõistlused Poolas, Gdanskis 24.-30. juulil.