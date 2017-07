Tähtvere Tennisekeskuses avati uued välisväljakud

Sel laupäeval leidis Tartus aset Tähtvere Tennisekeskuse uute välisväljakute avamine, mis on oluline verstapost mitmes mõttes – tegu on nii Lõuna-Eesti suurima välisväljakute kompleksiga kui ka tähistab välisväljakute avamine poolt sajandit tennist Tähtveres.

Tähtvere pargi ääres on tennist mängitud juba aastast 1967, oli see alles aastal 2008, kui avati kolme siseväljakuga Tähtvere Tennisekeskus, mis on praeguseks hetkeks kasvanud palju suuremaks –juba aastast 2014 on tennisesõprade kasutada aastaringselt kuus siseväljakut ning lisaks on nüüd külastajate päralt ka kuus saviliiva kattega välisväljakut.

Vastvalminud välisväljakute kõrval asuvas uues klubihoones toimus uute väljakute avamispidu, millest võtsid osa mitmed Tähtvere tennisesõbrad ning lisaks väisas üritust ka Tartu linnapea Urmas Klaas ja abilinnapea Tiia Teppan, kes tegid sümboolse avalöögi.

Tänavu suvel möödub ka 50 aastat Tähtvere pargi kõrval esimese tenniseväljaku avamisest, oli üritusel ka retrohõngulisust - kõigil peolistel oli võimalik osa võtta meeleolukast puureketi turniirist.

Üritus tõi kokku erinevaid inimesi, kes on selle 50 aasta jooksul tennist Tähtveres mänginud. Juubilarile kingiti mitmeid toredaid mälestusi, reketid ja pilte.

Tähtvere tennisekeskus uus välisväljakute kompleks asub Tähtvere pargi kõrval, Tartu laululava juures.