Orienteerumisperekond Sild astub üksteise poolt jäetud jälgedes

Kodustel orienteerumise maailmameistrivõistlustel hoidsid spordiperekondade lippu kõrgel Sixten, Timo ja Lauri Sild. Timo ning Lauri olid rajal teatejooksus, mille Eesti koondis lõpetas neljandana. Sixten Silla nimel on Eesti orienteerujate ainus suurvõistluste medal, mille ta võitis 1991. aastal Tšehhoslovakkias toimunud MM-i tavarajal. Perekonda hoiab liimina koos pereema Sarmite, kes on orienteerumisjooksus tulnud kolmel korral Nõukogude Liidu meistriks.

Sixten, kui sa vaatasid seda teatejooksu lõppu, kus poisid tulid lipuga, siis mida su süda ütles ja oli see isa süda või endise orienteeruja süda? "See oli ikka rohkem isa süda," kinnitas endine tipporienteeruja Sixten Sild. "Pulss oli tõeliselt kõrge, õnneks oli mul kõvasti tegemist Soome televisioonile GPS-pildi tagamisega ja ma ei suutnud kõike väga detailselt jälgida - võib-olla oleks pulsiga muidu üle pingutanud."

Timo, vaatasid, et papsil on MM-pronks kodus olemas - ma ei saa ju kehvem olla? "Midagi sellist küll olnud ei ole, et see medal kodus kuskil vitriinis oleks ja minu rasvased näpujäljed seal peal," naeris Timo Sild. "Kui ma olen suurvõistlustel hea koha peal finišisse tulnud, on spiiker alati alustanud sõnadega: "nüüd tuleb Sixten Silla poeg Timo Sild." Et seda muuta, tuleb isa tulemus üle joosta."

Lauri, vend tegi ees kogu aeg hirmsaid asju ja sina olid kogu aeg natukene maas. Mis su peas ja hinges toimus? "Eks ikka olen mingil määral pidanud Timo jalanõusid täitma," rääkis Lauri Sild. "Kui Timo puhul teatati ette, et tuleb Sixten Silla poeg, siis mina olin alati Timo Silla noorem vend. Nad on mõlemad mulle väga suureks eeskujuks, ma ei ole neid konkurentidena näinud."

"Minu sportimine algas ikkagi minu isast, kes oli mulle eeskujuks ja pani mu suuskadele, kust jõudsin edasi orienteerumise juurde," rääkis Sixten Sild. "Poiste vanaisa toetab neid praegugi, oli siin mõlemal päeval kohal ja nägi seda kõike. See neljas koht MM-teates on meil nüüd ühine, ma tulin ka 1989. aastal koos Leho Haldnaga Nõukogude Liidu koondises neljandaks. Ühes mõttes on nad mulle juba järgi jõudnud ja ma olen üsna kindel, et minust astuvad need poisid üle."