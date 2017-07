Kohtumise ajal kokku kukkunud hollandlase elu pole ohus

Ajax avaldas eile, et Nourit tabasid Austrias toimunud kohtumise ajal südame rütmihäired ning terviserikke täpsete põhjuste kindlakstegemise eesmärgil hoitakse teda kunstlikus koomas.

"Pärast haiglasse jõudmist on talle tehtud põhjalikud uuringud," sõnas klubi pühapäeval. "Tal oli nõrk südamerütm ja teda hoitakse kunstlikus unes, et teda saaks võimalikult hästi ravida." Ajaxi sõnul hoitakse Nourit küll intensiivravipalatis, kuid tema elu ei ole ohus. Ühtlasi teatas klubi, et teisipäevale planeeritud maavõistlus Rijnsburgse Boys'i vastu jäetakse ära.

Eelmisel hooajal käis 20-aastane Nouri, hüüdnimega Appie, Ajaxi eest väljakul 15 korral.