Levadia ja Flora leppisid Kadriorus viiki, Kalju lõi Pärnule kolm väravat

Flora ja Levadia Kadriorus väravani ei jõudnud, uuesti lähevad meeskonnad vastamisi juba reedel A. le Coq Arenal. Kolmas võistlustules olnud Tallinna klubi Nõmme Kalju alistas Pärnu Linnameeskonna 3:0. Kalju viis 32. minutil juhtima Artuk Valikajev, 42. ning 58. minutil oli täpne brasiillane Liliu.

Kui mängitud on pool hooaega ehk 18 vooru, juhib Premium liigat Flora, kes on kogunud 48 punkti. Levadia kaotab neile nelja punktiga, Kalju jääb Florast maha üheksa silmaga ja nende tänasel vastasel Pärnus on viimasena koos seitse punkti.