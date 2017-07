Mercedese boss: me oleme Hamiltoni alt vedanud

Mercedese vormel-1 meeskonna juht Toto Wolff ütles pärast pühapäevast Austria GP-etappi, et meeskond on Lewis Hamiltoni alt vedanud, kuid tiitliheitlus on jätkuvalt lahtine.

"Lewist on tabanud kogu võimalik ebaõnn," vahendab Reuters Wolffi Austria GP järel öeldud sõnu. "Me vedasime teda alt peatoega, me vedasime teda alt käigukastiga. Nüüd on aeg tagasi võidelda ning loodetavasti juhtub see (järgmisel etapil) Silverstone'is. Viimased etapid pole tema jaoks meeldivad olnud ning on aeg, et see muutuks."

Austria GP-etapi kvalifikatsioonis kolmandat aega näidanud britt pidi põhisõitu alustama kaheksandalt positsioonilt, sest tema masinal vahetati käigukast. Hamilton sõitis ennast pühapäeval neljandaks, kuid üldarvestuses kasvas vahe Austrias teise koha saanud Ferrari piloodi Sebastian Vetteliga 20 punktile.

"Loomulikult on see tagasilöök," sõnas pettunud Hamilton. "20 punkti (liidrist taga olla) on 20 punkti. See ei ole suurepärane, aga oleks tänase järel võinud olla ka 30 punkti. Ma ei usu, et saaksin midagi oluliselt teistmoodi teha. Asi pole selles, nagu meeskond ei oleks mu selja taga või ei teeks piisavalt palju tööd - ma pean sõitma nii, nagu olen siiani teinud ja lootma, et asjad paranevad."