Taas Elvas võidutsenud Peeter Olesk: loodame, et medaleid tuleb ka EM-ilt

Elvas toimunud laskmise Eesti meistrivõistlustel oli täna viimane võistluspäev ja medaleid jagati neljas harjutuses. Taas saatis edu ka Eesti esilaskurit Peeter Oleskit.

Olesk (Kaitsejõudude SK) tuli täna Eesti meistriks olümpiakiirlaskumises, tema skooriks jäis finaalis 22 tabamust. Kvalifikatsioonivõistlusel oli Oleski tulemuseks 579 silma. Hõbemedali võitis Oleski klubikaaslane Fred Raukas, kelle tulemuseks finaalis oli 18 medalit ja pronksi võttis finaalis 17 tabamusega Andu Heinsoo (Põlva LSK).

"Üldkokkuvõttes võib rahule jääda," kinnitas Olesk ERR-ile. "Mõningad asjad on veel, mille kallal tuleb tööd teha. Tuleb veel areneda."

Sellised tulemused võiks sind viia MM-il ja EM-il finaali. Kas mõtled selle peale? "Kindlasti. Kui varem töötasime selle kallal, et finaali saada, siis nüüd peame tööle hakkama selle nimel, et finaalis ka kõrgemale tõusta. Treening läheb väga edukalt ning ikka igapäevaselt. Puhkuseks aega ei ole."

"EM-il lasen nii olümpiakiirlaskmist, standardpüstolit kui täiskaliibrilist püstolit," sõnas Olesk. "Eesmärgid on alati kõrged, vormi nagu on ja loodame, et tuleb ka mõni medal."

Euroopa meistrivõistlused algavad Bakuus 21. juulil ning lõppevad 4. augustil.

Võistkondlikult tuli Eesti meistriks Kaitsejõudude SK meeskond koosseisus Peeter Olesk, Erko Vilba, Fred Raukas. Juunioridest tuli olümpiakiirlaskmise harjutuses Eesti meistriks Stanislav Boldõrev (Narva LSK) 528 silmaga, teise koha sai Ekke Alar Toomingas (SK Haapsalu)527 silmaga ja kolmanda koha Vladislav Poljakov (Narva LSK) 519 silmaga.

Harjutuses 60 lasku lamades naistele võttis võidu Tuuli Kübarsepp (Elva LSK) 619,7 silmaga, teise koha sai Anžela Voronova (Kaitsejõudude SK) 615,6 silmaga ja ja kolmas oli Ljudmila Kortšagina (KL MäLK) 614,9 silmaga. Võistkondlikult sai esikoha Narva I võistkond koosseisus Valeria Koljuhhina, Valeria Morozenko, Julia Soboleva.

Juunioridest võitis harjutuse Olivia-Stella Salm (KL MäLK),613,0 silmaga, teise koha sai Katrin Smirnova (Narva LSK) 610,7 silmaga ja kolmas Marjana-Kristiina Meronen (Kaiu LK) 610,3 silmaga.

Meeste 60 lasku lamades võitis finaaltulemusega 243,2 silma Andrei Mihhailov (Narva LSK), teise koha sai Marko Aigro (Ülenurme GSK) ja pronksmedali võitis Lennart Pruuli (Elva LSK). Võistkondlikult võttis võidu Põlva LSK I võistkond koosseisus Andres Hunt, Aivar Kuhi, Siim Tirp. Juunioritest sai selles harjutuses esikoha Martin Vendelin (KL MäLK) 609 silmaga, teine oli Janno Maivel (KL MäLK) 607,8 silmaga ja kolmas oli Silver Loorens (SK Haapsalu) 606,0 silmaga.

Jooksva metsa harjutuses 20+20 mix tuli Eesti meistriks Toomas Hallik (KL MäLK), 369 silmaga, hõbemedalile tuli Väino Eller (KL MäLK) 365 silmaga ja pronksile Juri Sizonenko (Narva LSK) 361 silmaga. Võistkondlikult tuli selles harjutuses Eesti meistriks KL MäLK II võistkond koosseisus Väino Eller, Jaanus Mugu ja Endi Tõnisma.