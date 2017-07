VIDEO | Chelsea andis uuest ostust teada humoorikal moel

Viimased kaks hooaega Itaalia klubis Roma veetnud 24-aastane Rüdiger sõlmis Chelseaga viie aasta pikkuse lepingu, üleminekusummaks on 29 miljonit inglise naela, mis võib tõusta kuni 34 miljoni naelani.

"See on suurepärane tunne, sest igal mängijal ei ole võimalik niivõrd suure klubiga liituda," sõnas Rüdiger pärast lepingu allkirjastamist. "Ma jään ootama uute meeskonnakaaslastega kohtumist ning ma olen väga uhke, et minust sai ametlikult Chelsea mängija."

Romas mängis Rüdiger 56 liigamängu, kodumaal esindas kaitsja Stuttgarti värve. Saksamaa koondise eest tegi mees debüüdi 2014. aastal ning on rahvusmeeskonna eest seni väljakul käinud 17 kohtumises. Möödunud suvel toimunud Euroopa meistrivõistlused pidi Rüdiger põlvevigastuse tõttu vahele jätma.

Chelsea andis üleminekust teada humoorika video läbi. "Kelle nime sa särgile sooviksid, äkki David Luizi või Eden Hazardi oma?" küsib Chelsea ametlikus poes ostlev isa oma pojalt. "Rüdigeri," vastab poeg. "Ma vaatan, mida teha annab," sõnab leti taga seisev müüja ning läheb tagatuppa, kus istuv Rüdiger teatab: "see sobib küll, sest ma olen nüüd Chelsea mängija!"

Which name would you get on the back of your @nikefootball Chelsea home shirt today? ???? #WeAreThePride pic.twitter.com/WKmYxd2x0K