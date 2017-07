Järjekordne fotofiniš andis Touril etapivõidu Kolumbia ratturile

Uran, Barguil, Jakob Fuglsang (Astana), Fabio Aru (Astana) ning Chris Froome (Sky) püüdsid 2,2 km enne finišit kinni pikalt juhtinud AG2R ratturi Romain Bardet' ning lõpusirgel näitasid kiireimat minekut just Uran ja Barguil. Fotofiniši järel anti võit 2012. aasta olümpiamängude hõbedamehele, kellele oli see Tourilt esimeseks etapivõiduks.

Intsidentiderohkel etapil kukkusid nii enne tänast üldarvestuses teist kohta hoidnud Geraint Thomas (Sky) kui üldarvestuse viies mees Richie Porte (BMC), kes jätsid mõlemad velotuuri pooleli.

Pärast üheksandat etappi jätkab liidrina Froome, kelle edu kasvas tänu kolmanda koha eest jagatud neljale boonussekundile Aru ees 18 sekundile, Bardet jääb kolmandana maha 51 ning Uran neljandana 55 sekundit.

Haven't watched today's stage and 100% won't be after reading some of my mates have been hurt. Really hope all who crashed today are ok.