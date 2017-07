Austria GP võitis Bottas, Verstappen ja Alonso katkestasid avaringil

Esikohalt alustanud Bottase reaktsiooniaeg oli 0,2 sekundit, mistõttu kahtlustasid kohtunikud teda isegi valestardi tegemises. Küll jäi avakurv viimaseks Max Verstappenile ning Fernando Alonsole, kes pidid võistluse Daniil Kvjati sissesõidu tõttu pooleli jätma.

Kolmandana lõpetas sõidu Red Bulli mees Daniel Ricciardo (+6,012), kes tõrjus lõpuringidel tagasi kaheksandalt kohalt alustanud Bottase tiimikaaslase Lewis Hamiltoni (+7,430) üritused.

Üldarvestuses kasvas Vetteli (171 punkti) edu Hamiltoni ees 20 punktile, Bottas jääb britist nüüd maha 15 silmaga. Ricciardo on 107 punktiga neljandal kohal. Konstruktorite karikat juhib Mercedes 287 punktiga, Ferraril on 254 punkti.

