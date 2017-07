Ametlik: Wayne Rooney naasis lapsepõlveklubisse Everton

2004. aastal ligi 27 miljoni inglise naela eest Manchester Unitedisse siirdunud Rooney taasliitus Evertoniga tasuta.

"Evertoniga trofeede võitmine oleks imeline," sõnas Liverpooli klubiga kahe aasta pikkuse lepingu sõlminud Rooney. "Ma tunnen, et klubi liigub õiges suunas ja kaasab õige kaliibriga mängijaid. Ma tahan sellest osa saada. Tagasi olla on suurepärane tunne. Ma olen põnevil, ma ei jõua ära oodata, et mängijatega kohtuda ning väljakule naasta. Ma olen ekstaatiline.”

"Ta armastab Evertoni ja tahtis klubisse tagasi tulla," kinnitas Evertoni hollandlasest juhendaja Ronald Koeman. "Ta on veel vaid 31-aastane ja mul pole tema mängijakvaliteedi üle mingeid küsimusi. On fantastiline, et ta siin on."

Evertoni fännina üles kasvanud Rooney liitus Evertoni noortemeeskonnaga üheksa aasta vanuselt ning tegi esinduskoosseisu eest debüüdi kaks kuud enne oma 17. sünnipäeva. Enne ManU-ga liitumist käis Rooney Evertoni eest väljakul 77 kohtumises ning lõi neis 17 väravat, 253 tabamusega on mees Unitedi kõigi aegade suurim väravakütt, sama tiitlit hoiab Rooney ka koondisetasemel - 119 mänguga on Rooney löönud 53 väravat. Mõlemad rekordid võttis Rooney üle Bobby Charltonilt.