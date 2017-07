Teemantliiga etapil lahutas meeste kettaheites esikolmikut 8 sentimeetrit

Stahl oli enne viimast vooru kolmandal kohal, aga heitis siis 66.73. Dacresi tulemuseks jäi kolmandal katsel heidetud 66.66 ja Milanov teise katse 66.65-le hiljem enam ei lisanud.

Esikolmikule järgnesid poolakas Robert Urbanek (64.51), leedulane Andrius Gudžius (64.15), ameeriklased Andrew Evans (63.12) ja Mason Finley (62.48), austerlane Lukas Weisshaidinger (61.10) ja britt Zane Duquemin (59.56).

Algselt stardiprotokollis üles antud poolakas Piotr Malachowski võistlema ei tulnud.

Ühtki Eesti kettaheitjat Londonis ei olnud.

Võidumees Stahl juhib ka maailma hooaja edetabelit juuni lõpus Sollentunas heidetud hiilgetulemuse 71.29-ga. Dacresil on juba veebruarist kirjas 68.88 ja Gudžiusel 68.61. Rinnalihase vigastust raviv Gerd Kanter on 11. (65.87), Martin Kupperil on seni kirjas vaid 62.86, mis annab kõigest 40. koha.