Ümber Pühajärve jooksu võitsid Rauno Laumets ja Kaisa Kukk

Heasse vormi tõusnud Rauno Laumets noppis võidu Sparta spordiseltsi nelja jooksja ees, jättes enda selja taha ka poolmaratoni Eesti meistrivõistluste medalimehed Raivo Alla ja Raido Miti, läbides 10,7 km pikkuse tõusude ja laskumistega distantsi ajaga 34.40. Teisena lõpetanud Raivo Alla kaotas talle 4,9 sekundiga.

Rauno Laumets arvas hoopis, et täna istub jooks kõige rohkem just orienteeruja taustaga Raido Mitile, kuid välja tuli seekord teisiti. Kuni 7. kilomeetri kõige raskema tõusuni püsisid koos Laumets, Alla ja Mitt. "Arvasin, et minust väiksemad mehed saavad tõusust paremini üles. Minu meelest läks Raidol tõusu peal raskeks ning jäi seal maha. Minul seevastu oli väga hea joosta," ütles Laumets ajakirja Jooksja Jooksuportaalile. Edasi allamäge joostes suutis Laumetsaga kaasa minna veel vaid Raivo Alla. "Mõtlesin, et kui lõpuni ära kannatan, peaksin olema kiirem. Õnneks see plaan töötas," sõnas Laumets. 400 meetrit enne lõppu jooksis ta Alla ees ning tegi siis lõpuspurdi.

Ta osales ümber Pühajärve jooksul kolmandat korda, kuid pidas tänast neist kõige kergemaks. Paistab, et Laumetsa vorm on tõusuteel. "Juba eelmine võistlus Elva südaööjooksul näitas seda, kui jooksin 32 minutiga 10 kilomeetrit. Narva poolmaratonil tundus, et ei jõua üldse joosta. Olen vahepeal korralikult treeninud ja taastunud." hindas Laumets enda seisu. "Kui Narvas tuli Spartale nelikvõit, siis kuluks marjaks ära, et keegi teine ka võidaks," lisas Laumets.

Arvestades tänast jooksu ei ole sugugi võimatu, et Laumetsal õnnestub Järvejooksude sarja võitu korrata. "Vahed läksid pärast kahte osavõistlust esikolmikus väiksemaks. Järgmised kaks etappi (Saadjärve suvejooks ja ümber Ülemiste järve jooks) on küll pikemad, aga tuleb nendeks valmistuda. Saan omale motivatsiooni juurde pingutamiseks," lausus Laumets. Järgmise võistluse teebki ta Saadäjrve suvejooksul 30. juulil.

Täna teisena lõpetanud Raivo Alla nägi Rauno Laumetsa võidu taga endise keskmaamehe teravat jalga. "Tuleb tunnistada, et ma ei ole lõigutreeningutel teravaid lõpukiirendusi teinud. Olen mitu korda otsustavatel hetkedel ära saanud, aga minu eesmärk ei olnud võita. Tulin võistlust nautima. Muidugi annan nii palju kui “torust” tuleb, et pärast midagi kripeldama ei jääks," rääkis Alla ajakirja Jooksja Jooksuportaalile.

Ta ei ole harjunud selliseid tõuse jooksma, kuid pidas siiski vastu. "Ma ei uskunud, et Rauno Laumets suudab täna konkurentsi pakkuda ja mind lõpus edestada," mainis Alla konkurendi kohta. Alla usub, et 10 000 m Eesti meistrivõistlustel saab olema tugev tempojooks. "Tahaksin seal head aega joosta, kui keegi ei hakka 30 minuti peale kangutama. Ise tahan alla 31 minuti joosta. Tahan enda vormi ära kasutada, sest kunagi ei tea, mis elu toob," kommenteeris Alla.

Kolmanda koha sai Raido Mitt ajaga 35.19,6. "Väsimus on sees, nii palju on võisteldud. Jalad ei olnud nii head kui varem. Võistlusi on palju olnud. Orienteerumise maailmameistrivõistlused ka veel kindlasti jalgades. Lühikesed 15 minutilised võistlused küll, aga kolm päeva järjest ning üsna intensiivsed jätavad ikka oma jälje," arvas Mitt. Järgmisel reedel stardib ta 10 000 m Eesti meistrivõistlustel ja seejärel 5000 m distantsil ning teeb siis pausi, et valmistuda sügisesteks võistlusteks. Kuue hulka jõudsid täna veel Tõnu Lillelaid, Sander Jürs (mõlemad Spartast) ja Sander Vaher.

Naistest võitis ümber Pühajärve jooksu ajaga 40.50,4 Treeningpartneri esindaja Kaisa Kukk. Ta ei olnud päris kindel, kas saab üldse täna joosta, sest vana vigastus – puusapõletik lõi uuesti välja. "Nädala algul mõtlesin, et ei tulegi jooksma. Esmaspäeval, teisipäeval ei saanud kõndidagi. Põletikuvastased ravimid ja valuvaigistid aitasid. Treener ei teadnud eilseni, kas jooksen täna. Mulle pandi enne jooksu teip peale, aga võtsin selle ära. 7. kilomeetril raskel tõusul läks päris valusaks," tunnistas Kukk.

Puusapõletik vaevab teda mullu sügisel joostud SEB Tallinna Maratonist saadik. "Olen kaks korda lõike jooksnud, rohkem pole teinud. Panin ortopeedi juurde aja kinni," viitas Kukk. Kui tervis lubab, osaleb ta ka 10 000 m Eesti meistrivõistlustel, kus tahab klubi eest siiski väljas olla. "Ega mingit imet ei tee, aga vast saab ära joostud. Nädal aega ravin end."

Teiseks tuli täna Moonika Pilli spordiklubist Jooksupartner ajaga 41.30,7. "Mul kästi võimalikult ökonoomselt joosta. Võtsin algusest peale ühtlase tempo, millega jooksin lõpuni välja. Ma ei püüdnud, ega vaadanud, mida teised naised teevad," täheldas Pilli. Kuuma ilmaga joostud Odessa poolmaratoni taastumine võttis tal aega ja on sellest nüüd enam-vähem taastunud. "Tahtsin täna kergemalt joosta, et valmistuda 10 000 m Eesti meistrivõistlusteks," sõnas Pilli.

Moonika Pilli järel jooksis end kolmandaks spordiseltsi Sparta esindaja Marion Tibar ajaga 41.45,7. "Treener Ahto Tatter ütles, et võin võtta rahulikumalt, sest kogu hooaja mõttes ei olnud see tähtis jooks. Otsustasin siiski teha korraliku pingutuse ning eriti midagi varuks ei jätnud," tunnistas Tibar ajakirja Jooksja Jooksuportaalile. Talle sobib hästi ühtlase tempoga tasasel asfaldil jooks. "Nagu karta oli, siis tõusudel läks raskeks. Suurimal tõusul, 7. kilomeetril läks Moonika Pilli väga kindlalt must mööda ja tegi korraliku vahe sisse. Lõpukilomeetritel sain talle pisut lähemale, aga vahe püsis selge," lisas Tibar. Talle järgnesid neljandala kohal Kristel Sibul, viiendana Katrina Stepanova ja kuuendada Minna Kuslap.

Kahe järvejooksu kokkuvõttes juhib sarja meestest Raivo Alla. Talle kaotab kolme sekundiga Rauno Laumets ja 25 sekundiga Raido Mit. Naistest on pärast kahte järvejooksu esimene Kaisa Kukk. Moonika Pilli jääb maha ligi kahe minutiga ja Katrina Stepanova juba nelja ja poole minutiga.

