Kergejõustiku Rio olümpiakuld on sattunud dopinguküttide luubi alla

34-aastane slovakk teatas, et rahvusvaheline kergejõustikuliit IAAF on avastanud tema bioloogilises passis anomaaliaid ja nõuab temalt nende kohta täpsustusi. Seetõttu pole ta võimeline Pekingis võidetud MM-kulda Londonis kaitsma.

"Minu olukord on põhjustatud IAAF-i raportist, mis teatas statistilistest kõrvalekalletest minu bioloogilises passis ja nõuab minult selgitusi," teatas Toth. "Kuna ma olen kogu oma karjääri seisnud ebaausate võtete vastu, siis välistan igasuguse ebaõige käitumise. Seega on selline sõnum šokeeriv."

Toth lisas, et just sel põhjusel pole ta võimeline Londonisse minema. Nüüd keskendub ta üle maailma eksperthinnangute saamisele leidmaks kinnitusi, et tegemist on tema keha normaalse seisundiga.

IAAF pole Tothi väiteid veel kommenteerinud.

Esimene slovakist kergejõustiku olümpiavõitja valiti mullu ka riigi aasta sportlaseks. Vastavas arvestuses edestas ta jalgrattur Peter Saganit ja tennisist Dominika Cibulkovat.