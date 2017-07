Eestlaste birdie-ralli hoiab neid Niitvälja karikal kõrges konkurentsis

XXV Niitvälja Karikas by Dankse teine päev oli sündmuste ja birdie'de rohke. Päev ei alanud hästi ei PRO’de klassis liidrina alustanud Sander Aadusaarel ega amatööride klassis liidrikohta jaganud Carl Enn Hellatile, kui esimesel üheksal rajal andsid mõlemad on vastastele kolm lööki tagasi ja langesid tabelis tahapoole.

PRO’de klassis näitas väga head minekut eelmise aasta võitja Peter Gustafsson Rootsist, kes mängis täna senise turniiri kõige parema ringi tulemusega 67 lööki ehk -5 ja tõusis sellega võistluse liidriks -6 peale (138 lööki) ning edestas Sandrit vahepeal koguni viie löögiga.

Õnneks näitas just 22-aastaseks saanud Niitvälja golfiklubi mängija Sander Aadusaar tõeliselt külma närvi ja mängis viimase üheksa rajaga neli birdie't. Kokku kahe päeva tulemus seega – 5 (139 lööki) ja jääb hetkel endisest Euroopa Tuuri mängijast enne finaalpäeva maha vaid ühe löögiga. Nemad kahekesi on ka teistel eest ära läinud, kolmandal kohal on Jonas Haglund Soomest, kes on raja par'is (144 lööki). Neljandale kohale on tõusnud sellel aastal õpetavaks PRO-ks läinud Egeti Liiv, kes mängis täna -1 ja kokkuvõttes on tal +2 (146 lööki).

Sarnane stsenaarium kordus meesamatööride klassis, kus hommikul startinud 2014. aasta Niitvälja Karika võitja Casper Simberg Soomest St. Laurence golfiklubist leidis inspiratsiooni ning koguni kuue birdie'ga tulemuskaardil lõpetas päeva -4 löögiga ja kaks päeva kogutulemusega -1 (143 lööki).

Carl Enn Hellat startis eile viimaste hulgas 15.10 ja esimesel raja poolel ei saanud oma mängu kuidagi käima ning langes viiendale kohale. Sarnaselt Sandriga osutus teine üheksa aga vastupidiseks ja Carl Enn lõi viis birdie't ning saavutas seega täna kogutulemuse – 1 (143 lööki) ja jagab sellega esikohta. Eile esikohal olnud Eetu Isometsa täna kõrbes ja jääb juba kaheksa löögi kaugusele.

Naiste klassis tegi suurepärase päeva tulemusega +3 Annika Meos Niitvälja golfiklubist, kasutades ühtlasi ära liidriks olnud lätlanna Linda Dobele ebakindluse ja tõusis ise ühe löögiga lätlanna ette võistlust juhtima kogutulemusega +8 (152 lööki).

Meesseenioride klassis tõusis liidriks rootslane Jan Larsson kahe päeva kogutulemusega +16 (160 lööki). Temast kahe löögi kaugusele jääb Raivo Velseberg Niitvälja golfiklubist ning veel omakorda kahe löögi kaugusele Peep Pira Estonian Golf & Country Clubsist.

Päevale lisas vürtsi leedulase Gediminas Markevićiuse hole-in-one kuuendal rajal.

Pühapäeval stardivad finaalgrupid (liidrid mängivad koos) rajale alates 11.10 ja võistlused lõppevad orienteeruvalt 17.00. Kõik huvilised on oodatud rajale kaasa kõndima.