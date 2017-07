Amsterdami Ajaxi mängija kukkus kokku, kohtumine jäi pooleli

20-aastane poolkaitsja sai väljakul kiiret arstiabi ja lennutati seejärel helikopteriga haiglasse, kus viibib hetkel kunstikus koomas. Maroko päritolu Hollandi noortekoondislasel tuvastati südame rütmihäired.

"Appie on kunstlikus koomas, et ravi oleks võimalikult efektiivne," teatas Ajax Twitteri vahendusel mängija hüüdnime kasutades. "Meie mõtted on tema ja tema perega."

Kohtumine Ajaxi ja Werderi vahel jäeti pooleli.

Vaid kuu aega varem kukkus Hiinas treeningul kokku Elevandiluuranniku ja endine Newcastle Unitedi poolkaitsja Cheick Tiote, kes seejärel suri.