Wozniacki: tundus, et Kontaveit läks veidi närvi

Teises setis juhtis Kontaveit 5:4 ja 30:0, kuid Wozniacki tuli raskest olukorrast välja. "Mängisin oma arust kolmandas setis ja teise seti lõpus tõeliselt hästi," lausus poola päritolu taanlanna pärast kohtumist.

"Tundus, et mängu alguses ei mänginud ma oma parimat tennist. Mängu sisse saamine võttis kindlasti veidi aega," sõnas Wozniacki. "See oli kindlaste raske matš, aga ma olen rahul sellega, kuidas võitlesin. Ma ei andnud alla. Mulle tundus, et ta läks lõpu poole veidi närvi ja kasutasin seda ära."

Järgmises ringis ootab teda ameeriklanna CoCo Vandeweghe. Sellest vastasseisust ei soovinud ta eile veel kõneleda. "Ma olen lihtsalt rahul, et pääsesin. Ma ei muretse esmaspäeva pärast. Naudin lihtsalt seda, et võitsin täna."